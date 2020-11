Angela Ro Ro diz que ex-namorada pegou Covid-19 ao ter relações com outra

Divulgação Angela Ro Ro diz que a namorada pegou Covid-19 ao fazer sexo com outra

Angela Ro Ro voltou a falar da ex-namorada, a produtora cultural Veronica Menezes. As duas terminaram o relacionamento há alguns meses e a cantora disse na época que foi “usada e traída” . Na tarde desta terça-feira (17), a artista comunicou que a antiga companheira testou positivo para Covid-19, mas deu mais detalhes sobre o assunto do que precisava.

“Sinto muito comunicar que minha ex-namorada se contaminou com Covid-19 ao fazer sexo com outra pessoa. Peço oração por sua saúde. Grata”, escreveu Angela Ro Ro no Instagram. Nos comentários, os fãs da cantora atenderam ao pedido dela. “Saúde para ela”, escreveu um admirador. “Deus a abençoe e que ela seja curada. Paz, bem e saúde”, desejou uma seguidora.