Andressa Urach sobre o futuro: “Não penso em voltar a fazer programa”

Reprodução/Instagram Andressa Urach diz que não voltaria a fazer programa

O nome dela está diretamente ligado e entrelaçado a polêmicas. Ex-vice miss bumbum 2012, ex-peoa e ex-modelo, Andressa Urach é agora ex-pastora. Continua evangélica, mas decidiu voltar a ganhar dinheiro com sua imagem. Foram cinco anos longe dos holofotes, mas a gaúcha de 33 anos revela que tem planos como artista, como mulher e como mãe. “Hoje busco um equilíbrio profissional e estar dentro de um planejamento com meu filho para montar uma empresa e seguir os passos de uma empresária de sucesso”. Sem namorado ou crush, Andressa falou sobre sexo em uma relação. “Continuo com a minha convicção e acredito que as relações sexuais devem acontecer dentro de sua fé”.

Andressa, a sua vida passou um tsunami há dois meses. Como você se sente hoje? Tem algum arrependimento?

Não tenho arrependimentos. Tudo o que aconteceu na minha vida me fez ser a Andressa que sou hoje. Acertos, erros… Tudo envolve um plano maior, um plano de Deus para que possamos ter um entendimento e um equilíbrio mais maduros.

Foram cinco anos na igreja. Cinco anos praticamente longe dos holofotes. Na sua opinião, por que muitas pessoas sempre duvidaram da sua conversão?

O processo de conversão pode parecer algo completamente impossível, porque mudamos o ser que antes não conhecia a verdade para uma pessoa nova. Eu entendo que esse processo possa parecer quase impossível, mas quem conhece a fé e a palavra sempre vai entender que essa mudança e essas dúvidas são necessárias.

Quando foi que você realmente se sentiu perdida e decidiu sair da igreja?

Acho importante que todos possam entender que a minha relação com a igreja, com a instituição, é uma coisa. A minha fé é outra coisa. Como em toda relação, existem altos e baixos, e o meu relacionamento com a igreja continua, mas de uma outra forma. A minha fé continua inabalável.

Você disse que caiu em pecado depois de convertida. Como foi?

Ser uma pessoa convertida não significa que você está livre de sofrer tentações, as tentações acontecem todos os dias, você sendo uma pessoa convertida ou não. Ela é medida através da sua fé e do seu caráter.

O que tem de verdade dos convites para estrelar marcas de roupas íntimas e de bebidas? Vai fazer?

Recebo convites hoje como recebia anteriormente quando estava na igreja, mas hoje por estar mais equilibrada e entender o que posso ou não fazer me faz ter a possibilidade de aceitar esses convites, ou não.

Você disse que doou todo o seu dinheiro para igreja e não tem absolutamente nada. Você vai lutar para ter esse dinheiro de volta?

Tive uma relação de fé, de entrega com a igreja e isso não tem nada a ver com a minha fé. Em muitos momentos foi uma relação completamente comercial. Acredito que tudo vá se revolver dentro do possível.

O que mais te machuca hoje: o seu passado como modelo e com a vida louca que você mesmo contou no seu primeiro livro ou o período na igreja que você disse ter passado por uma lavagem cerebral?

Como eu já disse anteriormente, tudo o que eu passei, tanto no meu passado quanto no meu presente, me fez entender quem eu sou e os caminhos que posso seguir a partir de agora. Quando eu falo sobre lavagem cerebral, eu digo relacionado a momentos que estamos suscetíveis a fazer coisas porque estamos cegos. Mas como disse, acredito que tudo vá se resolver.

Você está namorando? Tem crush?

Não estou namorando e não tenho crush.

Sexo pode ser só por prazer ou você ainda comunga com a ideia de relações sexuais só podem acontecer no casamento?

Continuo com a minha convicção e acredito que as relações sexuais devem acontecer dentro de sua fé. Hoje eu entendo que não posso ir além do que eu acredito. Isso faz parte da evolução. A nossa fé nos transforma e essa transformação nos faz pessoas melhores, e como uma pessoa melhor eu prefiro não julgar nenhuma decisão do próximo.

Quais são os seus sonhos e planos?

Tenho planos como artista, como mulher, como mãe. Hoje busco um equilíbrio profissional e estar dentro de um planejamento com meu filho para montar uma empresa e seguir os passos de uma empresária de sucesso.

Andressa Urach é uma mulher…

Com certeza a Andressa é uma mulher completa. Tenho uma família incrível, um filho que eu amo e as minhas convicções.

O que você acha quando as pessoas insinuam que voltou a fazer programa?

Acredito que você nunca vá ser uma pessoa completamente perfeita para ninguém. Sobre essas insinuações eu apenas digo que essas pessoas sejam pessoas melhores e não julguem ninguém.

Você sempre foi uma mulher empoderada sem medo de julgamentos. Pensaria em voltar a fazer programa se sentir vontade ou necessidade?

Não pensaria. Não penso em voltar a fazer programa. Hoje tenho a minha fé e minha integridade. Não estou julgando quem faz, mas tenho as minhas próprias convicções do certo e do errado.

Você ainda sente o olhar crítico dos outros famosos?

Todos sentimos o olhar crítico de famosos ou não. Aprendi que temos que lidar com isso, mas se estamos felizes com quem somos isso não nos afeta.

O que você mais condena na igreja?

A igreja digo não somente a minha, mas todas, são feitas por homens, por isso elas têm defeitos, erros e temos de aprender a separar a igreja dos homens e a igreja de Deus.

Você perdeu seu emprego a Record. Te faz falta?

A Record fez parte da minha vida, fiz um reality show e construí minha carreira na emissora. É uma grande emissora que me fez ser quem sou hoje, mas foi um ciclo que se fechou.