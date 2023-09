Andressa Urach recebe alta hospital após cirurgia de emergência

Após uma cirurgia de pedra nos rins, realizada neste sábado (16/9), Andressa Urach voltou às redes sociais. A modelo e ex-panicat aproveitou para explicar que está bem e tranquilizou os fãs.

“Oi, gente, tudo bem? Estou passando por aqui para tranquilizar vocês. Arthur estava aqui comigo, ele que fez a baixa do meu hospital, fiquei internada porque fiz uma cirurgia de emergência para retirar cálculo renal, pedra no rim”, explicou a modelo.

Na sequência, ela mostrou que sua mãe estava a acompanhando no hospital. “Está tudo bem, só mostrando para vocês que já fui operada, o cálculo já foi retirado e está tudo bem. Agora vou para casa”, completou.

Andressa Urach aproveitou para agradecer à equipe do hospital Ernesto Dornelles e ao seu ex-marido, Thiago Lopes. “E também não poderia deixar de agradecer ao meu ex-marido, porque eu fui atendida pelo IP dele, porque ainda somos casados no papel, então, eu pedi ajuda para ele e ele prontamente viu a autorização para a minha consulta”, disse.

A modelo comentou que é, nesse momento, que ela vê quem está do seu lado. “Então, quero agradecer muito. Porque, nessas horas difíceis, a gente vê quem está com a gente. Então, grata ao meu ex-marido, muito obrigado pela ajuda”, completou.

Andressa Urach revelou, ainda, que estava com muita dor e que não avisou aos amigos por conta da velocidade com que foi internada. “Muito obrigado a todos que me mandaram mensagem, que me ligaram”, disse.