Andressa Urach quer se mudar para o Rio de Janeiro, mas se assusta com o aluguel

Reprodução/Instagram Andressa Urach procura apartamento no Rio de Janeiro

A coluna soube que alguns corretores de imóveis, que atuam na área do Recreio dos Bandeirantes, foram procurados no início do mês de novembro por uma colega de profissão na busca de um apartamento amplo e de frente à praia. A cliente em questão era Andressa Urach.

A modelo até gostou de algumas ofertas, mas se assustou com os preços salgados do mercado imobiliário no bairro. O valor do aluguel, sem as taxas, está entre R$ 12 mil e R$ 20 mil para imóveis acima de 200 metros quadrados e com vista para o mar, conforme o pedido de Urach. A corretora revelou que não está mais procurando nada na Zona Oeste, do Rio.