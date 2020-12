Andressa Urach planeja ter 3 filhos com o novo marido: “Estamos providenciando”

Reprodução/Instagram Andressa Urach planeja ter três filhos com o novo marido

Andressa Urach se casou com Thiago Ramos na última segunda-feira (21) e já tem planos com o novo marido. A modelo, que já é mãe de um adolescente, contou que planeja ter três filhos com o amado e inclusive já deu início as tentativas de engravidar. “Já começamos na noite de núpcias, mas estarei fértil apenas em 26 de dezembro”, disse em entrevista ao colunista Leo Dias.

“Thiago quer muito ser pai e nós já escolhemos até os nomes. Serão três filhos: Milena, Leon e Samuel. Eu sou completamente apaixonada pelo meu marido e amo cuidar dele. Nós já estamos providenciando um bebê”, Andressa contou.

A ex-miss bumbum se casou em uma cerimônia intimista realizada em uma pousada em Praia Grande, cidade de Santa Catarina. O casamento não contou com convidados, para seguir as medidas de isolamento social. Após o casório, Andressa e Thiago tiveram direito a uma noite romântica com direito a banho de espumas, champanhe e pétalas de rosas, como a escritora mostrou no Stories.