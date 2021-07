Andressa Urach mostra look especial para o “Miss Bumbum”

Andressa Urach deu o que falar na tarde desta sexta-feira (16). A musa divulgou uma foto em que mostra toda a sua boa forma e, claro, o seu clássico decote mais do que chamativo.

A foto contou com mais de 16 mil curtidas.

Recentemente, a influenciadora Andressa Urach usou seu Instagram para elogiar a vencedora do concurso ‘Miss Bumbum 2021’ e acabou sendo criticada após citar a história da modelo, que assim como Urach, era frequentadora da Igreja Universal, mas acabou deixando de frequentar a instituição.

(*Metropolitana FM)