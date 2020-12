Andressa Urach gera controvérsia ao dar dica machista para moças casadas

Reprodução/Instagram Andressa Urach

Na noite de segunda-feira (07) para terça-feira (08), Andressa Urach resolveu dar uma dica para mulheres casadas. “Você que é esposa, aqui vai uma dica para você. Se arruma, fica bem linda, cheirosa, esperando seu noivo, seu marido. Cuida bem do seu marido, hein. De repente você fica aí em casa, atirada, descabelada, com aquele roupão velho… então minha amiga, cuida bem do seu marido. Eu estou aqui esperando meu noivo, com chimarrãozinho pronto, toda cheirosa e linda só para ele”, disse a modelo.

Pouco tempo depois, a eterna Miss Bumbum compartilhou a resposta de um seguidor sobre sua dica. “Homem não quer chegar em casa e encontrar mulher com camiseta de político, toda descabelada, parecendo um ‘tribufu’ e ainda por cima com cara de merda. Aí o cara vai atrás de outra na rua”, escreveu o fã da loira, que recebeu o apoio da mesma: “Concordo em tudo”.

Nos comentários, alguns usuários do Instagram acharam a dica um tanto machista. “O ser humano deve ficar do jeito que se sentir bem… seja homem ou mulher”, escreveu Renato Ronner.

“Acredito que ela tenha dito no âmbito de não ‘desleixar’. Porém, serve para ambos né, porque o homem também tem que se cuidar, tomar banho e ficar cheirosinho para sua noiva, né não?”, analisou Thayra Machado. “Eu vou ficar linda e cheirosa para mim”, escreveu uma terceira internauta. Assista ao vídeo.