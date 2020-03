Andressa Urach estreia como cantora de indie folk

Na noite da última quarta-feira (04), Andressa Urach anunciou sua estreia como cantora. Em seu perfil no Instagram, ela falou sobre seu primeiro single, Noite Virou Dia , que foi composto por Elisa Hares e gravado no Rio de Janeiro.

Leia também: Ex-musa do Carnaval, Andressa Urach critica folia: “É uma mentira”

Reprodução Instagram Andressa Urach

“Não sou cantora e nunca pretendi ser, mas dentro de mim existia um desejo de cantar uma música com a minha história, para ajudar outras pessoas. E de fato este sonho está se tornando realidade”, disse Andressa Urach ao Uol .

Leia também: “Dormi com sete homens em um dia”, recorda Andressa Urach

Ela também falou sobre como surgiu a oportunidade de expressar este outro lado artístico. “Tudo começou quando iniciei as aulas de fonoaudiologia, pois trabalho como apresentadora de um quadro chamado ‘Eu Sobrevivi’, na Record do Rio Grande do Sul. Minha professora de fono Jordânia Borowski, é especialista em voz com ênfase em canto. Comecei a compartilhar as aulas de fono nas redes sociais, então surgiu o convite da gravadora que entrou em contato comigo para gravar uma música . Na mesma hora aceitei e conversei com alguns compositores do que exatamente eu gostaria e a compositora Elisa Hares me surpreendeu com o talento dela para escrever. Ela criou exatamente o que eu imaginava, ficou linda a letra, é a minha história”.

Leia também: Andressa Urach fala sobre falta de sexo e saída do filho da igreja

Todavia, diferente do que o público espera de Andressa Urach , a canção não é gospel, mas uma mistura de rock com indie folk. Ao falar sobre o futuro como cantora, ela não pestaneja. “Não descarto a possibilidade de fazer um álbum, sinto muita falta de músicas com letras agradáveis e construtivas para ouvir. Se o público gostar, quem sabe?”. Ainda não há data de lançamento para canção.