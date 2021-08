Andressa Urach está sentindo enjoo até enquanto mexe no celular

Instagram Andressa Urach e Thiago Lopes

Andressa Urach anunciou recentemente que está grávida de seu segundo filho . Nesta segunda-feira (09), a apresentadora revelou que os sintomas de início de gestação já estão lhe causando incômodo. “Estou vomitando muito. Tinha esquecido dessa parte da gravidez”, lamentou ela, em postagem nos stories do Instagram.

“E a parte de chorar por tudo? Estou chorando porque estou vomitando. Até mexer no celular me dá enjoo”, comentou ela. A grávidez de Urach foi revelada pelo atual marido da apresentadora, Thiago Lopes, nas redes. No final de semana, ele informou: “Com muita alegria informo que serei papai. A Andressa está grávida!! Meu filho(a) foi muito desejado(a) por mim e pela Andressa. Amanhã já vou comemorar o meu dia (dia dos pais). Estou ansioso para carregar o meu filho(a) no colo. Família cristã sim!”.

Além deste novo bebê, Andressa já é mãe de um menino, Arthur, de um relacionamento anterior. Recentemente, em junho de 2021, Urach chegou até a procurar uma namoradinha para o seu primogênito nas redes. “Eu que fiz! Cada dia que passa meu filho @arthururachoficial está mais gato! 16 anos, 1.79 de altura, meu modelo está solteiro, então meninas enviem currículo para sogra aqui aprovar!”, escreveu ela no Instagram.