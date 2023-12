Andressa Urach é elogiada ao gravar com ator que tem dote de 24 cm: “Honra”

Andressa Urach é elogiada ao gravar com ator que faz sucesso na área; eles apareceram juntinhos nos bastidores da cena

A musa Andressa Urach deixou os seguidores babando nesta sexta-feira, 1, ao revelar que acaba de gravar um conteúdo inédito com o ator de filmes adultos Guilherme Souza, que tem o apelido sugestivo de Big Bambu.

Ele é considerado um dos atores mais dotados da indústria e comemorou a oportunidade de fazer uma parceria com a musa.“Salve, salve, olhe com quem estamos hoje. Uma estrela, maravilhosa, que estou tendo a honra de conhecê-la pessoalmente”, disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais.

Seguido por mais de 10 mil fãs, ele tem um “dote” de aproximadamente 24 cm. Ao longo de sua carreira como atriz, Andressa Urach tem gravado com vários atores famosos do gênero, o que tem rendido muitos lucros para a bela.

Recentemente, ela gravou um filme com Jefão, ator superdotado que fez um pronunciamento nas redes sociais, disse que aprovou a atriz, e publicou um vídeo agradecendo a parceria que rendeu muitos frutos para o profissional da área. “Passando pra agradecer a Andressa Urach pela gravação que a gente fez. Acordei com muita notícia boa e com as páginas e os sites que fizeram. Só quero agradecer, surgiu bastante coisa e nada mais justo do que agradecer e um beijo pra todo mundo”, declarou ele.

Agora a Andressa se arromba de vez pic.twitter.com/LJ3H7yaYOL — Lupe (@fadetolupe) December 1, 2023

QUAL ELA PREFERIU?

Produzindo conteúdo voltado para adultos, a musa gravou recentemente com dois ícones do gênero. Pistolinha, ator com nanismo, e Jefão, um dos mais dotados da indústria. Após a gravação, ela foi questionada sobre qual deles gostou mais.

A artista então elogiou a performance de ambos, mas não titubeou ao contar qual preferiu. “Os dois são uma delícia, os dois são GG, mas um negã* é sempre um negã*, né?”, disparou ela sem o menor pudor.