Andressa Urach defende Bolsonaro de ataque de Anitta: “Precisa de mídia”

Instagram Andressa Urach e Anitta

Após Anitta criticar Jair Bolsonaro (sem partido) e sua intenção de implementar o voto impresso , Andressa Urach resolveu sair em defesa do chefe de estado na terça-feira (10). Em recado à cantora, a apresentadora e ex-A Fazenda não poupou palavras.

“Vamos dar biscoito para Anitta, que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável. Vai rebolar o bumbum, que disso você entende. Para que está feio”, escreveu ela, em postagem no Instagram.

A defesa de Andressa Urach veio após a intérprete de “Girl From Rio” tecer uma série de críticas contra o presidente da República (sem partido) na terça-feira (10). Nas redes sociais, principalmente no Twitter, os internautas ficaram majoritariamente do lado de Anitta e tiraram sarro do fato de Andressa de criticar a cantora. Confira reações coletadas.

Esperando ansioso a anitta dar uma Pisa messa mula sem Noção Andressa Urach — PACIÊNCIA (@NanMax22) August 11, 2021

Andressa Urach tentando diminuir a Anitta mandando ela fazer a mesma coisa que fez com que a Andressa ficasse famosa, ué — ⭐ Haly ⭐ (@Surviv0rr) August 11, 2021

“Vamos dar biscoito pra Anitta” nem parece que está falando da MAIOR artista brasileira (vc gostando dela ou não) varios feats e hits mundialmente conhecidos, uma CARREIRA e um NOME conhecido, agr quem é você na fila do pão Andressa urach, quem está apagada aqui é vc amor. — Sophia Barclay (@Eubarclay) August 11, 2021

Andressa Urach querendo ofender alguém falando de BUMBUM? Kkkkkkkkkkkkkkk me diga q é piada pic.twitter.com/YPYwIhdcE0 — Romagaga (@RomagagaGuidini) August 10, 2021

A Anitta vendo a Andressa Urach falar mal dela: pic.twitter.com/bWA5o7Ldsm — Gabriel Campos (@gabscmps) August 10, 2021

Até o momento Anitta não respondeu à crítica de Andressa Urach. Entretanto, a cantora enfrenta outro imbróglio neste momento. Na terça-feira (10), Anitta viu seu nome se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter após receber críticas de Lary Bottino, uma ex-amiga. Além de responder a personalidade nas redes, a cantora recebeu apoio de Ariadna Arantes , que também já protagonizou um episódio desagrável com Bottino.