Andressa Urach amou ser marmita no sexo. Veja um guia para ser também

Se você deseja viver o fetiche de ser “marmita” de um casal no sexo, assim como fez Andressa Urach, confira algumas dicas para não errar

Andressa Urach está de volta à ativa e já anunciou o tema de seu novo conteúdo para as plataformas adultas: ela foi marmita de um casal. O ménage aconteceu com um casal de amigos. Em entrevista à revista Quem, a modelo afirmou que “amou” a experiência.

O termo se refere à terceira pessoa convidada para um ménage com um casal que é adepto de um relacionamento com dinâmica não monogâmica. Mas fica a dúvida: como ser marmita? Existem regras? O que fazer e não fazer para não desrespeitar ninguém?

Bento*, de 27 anos, já esteve nas duas pontas – viveu um relacionamento aberto em que ele e o parceiro convidavam pessoas para participar e atualmente, solteiro, vive as dores e delícias de ser, eventualmente, uma marmita de casal.

De acordo com ele, assim como em um relacionamento aberto, não existem regras específicas. Na verdade, no caso da terceira pessoa, a forma com a qual ela vai ou não agir vai depender das regras estipuladas na dinâmica de relacionamento do casal.

“Cada casal tem um combinado, então, não tem uma regra fixa. Mas o que é mais ou menos estipulado sempre é: se o casal está te recebendo, a atenção tem que ser dada para os dois. Dar atenção demais para a marmita, ou alguém do casal perceber que a marmita está dando atenção demais para o outro, pode dar problema”, diz.

A comunicação e atenção precisa ser dividida para não gerar ciúmes, ou seja, nada de ficar trocando mensagens com um dos integrantes do casal após a brincadeira. Do contrário, pode trazer problemas para si mesmo e para o relacionamento dos marmiteiros.