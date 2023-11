Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, posa de biquíni colorido e denota curvas espetaculares

Andressa Suita está sempre deixando os internautas impressionados e de boca aberta com as suas publicações nas redes sociais. Somando mais de 15,3 milhões de seguidores, a esposa do cantor Gusttavo Lima faz muito sucesso em sua carreira de influenciadora digital na web.

Por lá, a famosa costuma dividir momentos em família, viagens em turnê com o sertanejo, campanhas publicitárias, looks para eventos, interações com os seus fãs, divulgações de suas lojas de roupas e dicas de moda em geral.

Andressa Suita ostenta corpão com biquíni colorido e chama atenção

Foi o caso de uma publicação recente em sua conta do Instagram. No feed da plataforma, a modelo apareceu renovando o bronzeado durante um passeio de barco e colecionou elogios pela sua beleza e boa forma impressionante.

A famosa apareceu usando uma peça de verão bem chamativa e cheia de cores. Para o momento, Andressa Suita escolheu um biquíni fio-dental colorido e com as alças fininhas. Já em outro registro, ela apareceu usando um maiô cavado em sua virilha quase nas mesmas tonalidades.

Na legenda, ela perguntou. “1,2 ou 3?! Na dúvida postei todas”, questionou a beldade. Muitos fãs e admiradores fizeram questão de deixar elogios através do campo de comentários da publicação. A imagem contou com mais de 260 mil curtidas nas redes sociais.

Um fã comentou que a beldade é um espetáculo de mulher. O segundo destacou que não consegue conviver com tanta beleza. Já o terceiro, falou que a famosa fica bonita com qualquer roupa escolhida. O último escreveu que a artista é gostosa demais.

Nos últimos dias, Andressa Suita abriu o jogo e comentou se está vivendo uma crise no seu casamento com Gusttavo Lima. Em conversa com Leo Dias, do Metrópoles, a empresária negou qualquer desavença em seu matrimônio e explicou que estava focada apenas na abertura de sua clínica.