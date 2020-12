Andressa Suita curte post falando sobre a vida de solteiro do ex, Gusttavo Lima

Reprodução/Instagram Andressa Suita dobrou o valor que cobra pos post após divórcio

Andressa Suita parece estar lidando bem com o término com o cantor Gusttavo Lima. Os internautas não deixaram de notar que a influenciadora deixou o like em uma publicação no Instagram que falava da vida do sertanejo.

O post em questão, era uma entrevista de Gusttavo a Leo Dias na qual ele dizia estar “feliz sozinho”. Os fãs ficaram felizes de ver que apesar do término os dois parecem manter uma relação amigável em prol dos filhos, Gabriel e Samuel.

Mas, não foi só Surita que deixou a curtida em uma publicação envolvendo o ex. Gusttavo Lima também curtiu uma foto nova publicada por Suita, onde ela aparece com em uma selfie dentro do carro.