Andressa Miranda flagra mensagem de ex-namorada de Thammy: ‘Vagabunda’

Thammy Miranda e Andressa Ferreira





O tempo fechou na casa de Andressa e Thammy Miranda . A influeciadora espumou ódio e cuspiu marimbondos ao flagrar uma mensagem de uma ex-namorada no celular do marido. Ela fez questão de expor a conversa e ainda chamou a moça de ‘vagabunda’, entre outros ‘adjetivos’.

“Gente, eu tenho o Instagram do meu marido logado no meu celular porque não temos nada a esconder um do outro, sempre temos essa confiança. E, aí, chegou uma mensagem de uma ex dele, quando eu cheguei e eu entrei na hora. A vagabunda escreveu o seguinte: ‘vou apagar antes que a sua mulher veja. Porque Deus me livre, né?”, começou a mãe de Bento em uma sequência de vídeos nos stories do Instagram nesta quinta-feira (4).





“Esse tipo de mulher que destrói várias famílias por aí. A mulher dele pode ver e viu, querida. Escrota, feia, mau-caráter e ainda por cima gorda. Coitada. Ele só ficou com você um dia porque não me conhecia. Só vou falar uma coisa: aqui não! Aqui é uma família blindada por Deus, o nosso amor é construído por uma base bem forte de amor e confiança. Não temos segredos um para o outro. Aqui vagabunda não vem, não. Aqui vagabunda não entra”, finalizou.