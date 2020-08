Andressa Ferreira entrega que já escolheu sexo de seu próximo bebê com Thammy

Neste sábado, 15, o pintor Romero Britto comentou o vídeo que viralizou no TikTok na última sexta-feira que mostra uma mulher jogando no chão uma de suas obras na frente do artista. Ele lamentou todo o ocorrido e afirmou que esse ato colocou ele e outras pessoas em risco com sua atitude, em nota.

TikTok/Reprodução Romero Britto





“Uma peça pesada de porcelana que ao quebrar em pedaços poderia ter causado danos a mim, a ela ou a qualquer outra pessoa no local. É lamentável, mas a integridade física das pessoas foi colocada em risco naquele momento. Infelizmente há pessoas que querem ficar famosas às custas de outro”, comentou o artista.

Em nota, Romero Britto ainda disse que seu objetivo sempre foi trazer “alegria, amor e esperança para todos”,e ainda diz: “Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém”.





Entenda o caso

Na madrugada da última sexta-feira (14), o vídeo de uma mulher quebrando uma obra de Romero Brito na frente dele viralizou internet. E agora um novo vídeo, este completo e legendado, surgiu nas redes sociais para colocar mais lenha na fogueira.

MEU DEUS O VÍDEO COMPLETO É 10/10 pic.twitter.com/Z4qGTLdeTZ — Dudu (@Dudu) August 14, 2020

A moça seria dona de um restaurante e estaria revoltada com o artista por ele ter tratado mal os funcionários dela. Como vingança, ela decidiu destruir uma peça do artista que havia ganhado de aniversário do marido.

“Você foi ao meu restaurante, havia reservado para 20 pessoas, para tomar café da manhã a um preço de oito dólares, que é barato. E ainda nos pediu desconto! Humilhou meu pessoal, pediu para tirar a música, pediu que não falassem (…) Foi humilhante! Para uma pessoa honesta e respeitável, você precisa de humildade. Eu exijo que você nunca volte ao meu restaurante nem ofenda o meus funcionários. Nunca! Eu o respeitava como artista… Perdão, mas nunca!”, finalizou a mulher, quebrando a obra na frente de Romero Britto.