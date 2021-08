Andréia Sadi se derrete ao mostrar André Rizek com filhos: “Grudinhos”

Reprodução/Instagram Andréia Sadi é mãe de gêmeos

Andréia Sadi encantou os seguidores nesta sexta-feira (27) ao compartilhar fotos dos gêmeos João e Pedro ao lado do pai, o também jornalista André Rizek.

“Olha, gente, nem sei o que dizer (inédito para a jornalista), mas não vou ver isso sozinha, não: boa sexta-feira a todos. Grudinhos”, escreveu ela na legenda. Os fãs do casal adoraram as fotos e deixaram mensagens de carinho nos comentários. “Quanto amor”, escreveu uma seguidora. “Coisa linda, meu Deus!”, disse outra.

Nas fotos, os dois aparecem em momentos diferentes com o jornalista. Em uma das fotos, Rizek surge “babão” com um dos filhos e na outra, tocando violão para o outro pequeno. Os gêmeos nasceram no dia 7 de abril e são os primeiros filhos do casal.