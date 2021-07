Marcelo de Assis Andrea Bocelli lança a pré-venda da edição comemorativa de “One Night In The Central Park”

O célebre tenor italiano Andrea Boceli lança nesta sexta-feira (16) a versão comemorativa dos 10 anos de One Night In The Central Park , o histórico concerto do artista realizado no ano de 2011 em um dos locais mais icônicos de Nova York. O disco estará em todas as plataformas digitais no Brasil pela Universal Music no dia 10 de setembro e nos formatos CD, vinil duplo, DVD e Blu-Ray Disc para o mercado internacional no site oficial do artista.

“Foi um marco memorável na minha carreira. Um de seus momentos mais elevados e emocionalmente avassaladores. Um grande espetáculo que exigiu 16 meses de trabalho, além de uma corajosa e ambiciosa empreitada artística. Um concerto que se tornou o meu primeiro álbum totalmente ao vivo, para o qual todas as notas foram gravadas ao vivo, sem rede de segurança. Lembro-me de como estava ansioso com aquelas nuvens de chumbo cinza que ameaçavam o cancelamento da apresentação, com 70.000 pessoas convergindo para o Central Park. Lembro-me também de ter dedicado com amor aquela noite extraordinária à memória de meu pai, que – embora nunca tivesse cruzado o oceano – sempre me encorajava quando eu ainda era um jovem artista desconhecido para a maioria das pessoas. Era o seu sonho, ditado por seu amor paternal por mim. Com o projeto ‘One Night in Central Park’, esse sonho se tornou realidade”, disse Andrea Bocelli.

A faixa que abre a divulgação de One Night in Central Park – 10th Annivesary Edition é a clássica O sole mio , com a participação especial do regente Alan Gilbert, Eduardo di Capua, Alfredo Mazzucchi e da New York Philharmonic.

