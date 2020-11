André Marques desabafa sobre morte de Tom Veiga: “Dói demais”

O “Mais Você” seguiu um estilo diferente na última semana, após a morte de Tom Veiga , o intérprete do Louro José. Ana Maria Braga comandou o programa sozinha e prestou homenagens ao amigo de anos todos os dias. De acordo com a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, o matinal deve seguir relembrando os melhores momentos do papagaio nas próximas semanas.

Reprodução/Instagram Contratar um novo intérprete para Louro José é algo fora de cogitação

A Globo estaria disposta a dar espaço para Ana Maria viver o luto à vontade. Isso não representaria nenhum problema para a emissora, já que existem diversos momentos do Louro José para serem recordados. Além disso, as homenagens também estão fazendo sucesso com o público.

Sobre a possibilidade de colocarem algum personagem para interagir com Ana Maria, isso ainda é um assunto em aberto. A Globo já teria descartado completamente a ideia de escalar um novo intérprete para o papagaio, mas pode ser criado um novo boneco, para a apresentadora ter com quem conversar durante o “Mais Você”. Tudo vai depender da vontade dela no futuro.