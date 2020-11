O candidato do PDT, André Fagundes, é o novo prefeito de Nova Venécia.

O enfermeiro e ex-secretário de Saúde foi eleito com 39,39% dos votos válidos, um total de 10.550. Em segundo lugar ficou Edson Marquiori, do PSB, com 27,14% dos votos, seguido de Clio Venturim, do MDB, com 20,39% dos votos.

Em quarto lugar ficou Antonio Emílio, do Cidadania, com 6,49% dos votos.

Em quinto lugar, Professora Cláudia, do PT, com 4,66% dos votos e em sexto, Gleyciária Bergamim, com 1,99% dos votos.

(*Rede Noticias ES)