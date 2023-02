Anderson Torres é multado pelo Ibama por criação ilegal de aves

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil – 21/06/2022 Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro

Rodrigo Agostinho, o novo presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Rodrigo Agostinho, disse na última sexta-feira (24), que o órgão apreendeu cerca de 60 aves silvestres irregulares na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres .

Segundo Agostinho, os animais não estão registrados no Sispass (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros). As aves teriam sido transferidas para a mãe de Torres, mas o endereço do criadouro não foi alterado.

A equipe de fiscalização registrou quatro autos de infração, com multas de cerca de R$ 34 mil. O ex-ministro responderá por desacordo em autorização para criar aves, registro de dados inconsistentes e mutilação, dado que um animal foi encontrado sem a pata.

Prisão de Torres

Anderson Torres está preso desde o dia 14 de janeiro . A prisão foi decretada por maioria do STF (Supremo Tribunal Federal) após os atos golpistas em Brasília, em 8 de janeiro, que deixaram as sedes dos Três Poderes em pedaços .

Ele exercia o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na ocasião, mas foi exonerado no mesmo dia pelo governador afastado Ibaneis Rocha.

A suspeita é que Torres, em conjunto com setores da Polícia Militar do DF e de militares, tenha ajudado a ação dos terroristas bolsonaristas. Ele nega.

“Lamento profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência minha com as barbáries que assistimos”, escreveu no dia em que teve sua prisão decretada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política