Andamos no novo Chevrolet Onix RS 2021: confira o vídeo

Aguardado desde seu lançamento em 2020, o novo Chevrolet Onix RS finalmente chega ao mercado brasileiro, mas não exatamente do jeito que o publico gostaria de ver. No vídeo do Falando de Carro vocês podem conferir todos os detalhes.





O Onix RS conta com detalhes exclusivos como as gravatas da Chevrolet pintadas de preto (rodas, volante e para-choque), faróis com lentes escurecidas, grade no estilo colmeia com a nomenclatura RS, para-choque exclusivo, rodas e teto pintados em preto, aerofólio e DRL integrado.

Por outro lado, o RS segue com o mesmo motor 1.0 turbo, de até 116 cavalos e 16,8 kgfm de torque máximo e câmbio automático, de 6 marchas. Ao contrario da versão colombiana do modelo que, usa motor 1.2 turbo.





De acordo com a Chevrolet, essa decisão foi tomada por alguns fatores. A questão do câmbio automático é devido à demanda do mercado. Mas isso acabou decepcionado aqueles que esperavam por uma versão manual, mais de acordo com a proposta do carro.

Já a razão pela qual o modelo segue com 1.0 é simplesmente custo de produção. De acordo com a marca, colocar o motor 1.2 turbo faria com que a Chevrolet homologasse o carro novamente, o que ja iria encarecer o projeto. Além disso, o motor 1.2 implica em uma alíquota de imposto maior, o que também iria influir no preço final do carro.

Como a intenção da Chevrolet era fazer volume com a versão RS e não apenas ser um carro de nicho, eles optaram por deixar com motor 1.0 turbo. Além disso, outros pontos mostram que a intenção realmente da marca é apenas fazer volume com um visual mais esportivo.

O Onix RS se baseia entre a LT e a LTZ, por isso não há partida por botão, carregador sem fio, acendimento automático dos faróis, bancos em couro, lanternas em LED, 4G a bordo etc. Lembrando que a novidade está a venda por R$ 75.590.