Andamos no Dafra Citycom HD 300, que não substitui o S 300i

O custo de ter um carro no Brasil tem afastado muitos potenciais compradores, que estão preferindo alugar um ou usar outras alternativas de transporte. Mas, para quem ainda não abre mão de ter algo só seu na garagem um dos itens que não podem faltar para sair dirigindo por aí é um bom seguro.

A partir dos dados fornecidos pela Minuto Seguros, a reportagem de iG Carros mostra quais são os hatches com preço de seguro mais em conta levando em consideração um perfil padrão de homem, casado, de 35 anos, em São Paulo, adotado nas cotações. Confira a seguir qual foi o resultado, em ordem decrescente.

5 – VW Polo 1.0 MSI: R$ 52.773 – seguro em SP: R$ 2.482,78

arrow-options Renato Maia/Falando de Carros Volkswagen Polo mostra segurança no dia a dia e boa dose de eficiência do conjunto mecânico entre as qualidades





O VW Polo mais em conta da linha agrada pela boa posição de dirigir e por causa da sensação de segurança transmitida não apenas pela solidez da carroceria, mas pelo funcionamento suave e silencioso do conjunto mecânico e estrutural. Além disso, há como ter controles eletrônicos como opcional que garantem manter o controle do carro, mesmo em pisos escorregadios.

De acordo com os dados das fabricantes, o Volkswagen faz de 0 a 100 km/h em 13 segundos e atinge 170 km/h. E pelo o que dizem os números do Inmetro, o VW Polo 1.0 MSI pode fazer 12,9 km/l de gasolina na cidade e 14,2 km/l na estrada. Bom também é que o carro tem porta-malas de 300 litros e um interior com boa quantidade de porta–objetos, o torna prático no dia a dia.

4 – Fiat Argo 1.0: R$ 47.381 – seguro em SP: R$ 2.200, 42

arrow-options Divulgação Fiat Argo conta com bom espaço interno e motor 1.0 moderno, de três cilindros, além de estilo bem atual entre os hatches compactos





O Argo mais em conta vem com motor 1.0 Fire Fly, de três cilindros, aspirado, de 77 cv que funciona com câmbio manual de cinco marchas. Entre os principais itens de série,destacam-se alguns, como ar-condicionado, direção com assistência elétrica, além de vidros e travas elétricas.

Outro ponto positivo do Argo é que o carro é um um compacto um pouco maior que a média dos rivais, o que deixou o carro num patamar intermediário. Tem 4 metros e comprimento por 1,72 m de largura. O entre-eixos também segue essa tendência, com 2,52 m. E conforme números do Inmetro, o Fiat Argo 1.0 faz 14,2 km/l de gasolina na cidade e nada menos que 15,1 km/l na estrada

3 – Chevrolet Onix Joy 1.0: R$ 39.230 – seguro em SP: R$ 2.080

arrow-options Divulgação Chevrolet Onix Joy: boa relação entre custo e benefício, além de conjunto robusto e econômico para rodar gastando pouco





Com visual da geração anterior do Onix , a versão mais simples do modelo mais vendido do Brasil tem a relação entre custo e benefício entre os principais atrativos. Mas, ao contrário da segunda geração do compacto, tem uma posição de dirigir mais alta que o ideal que contrasta com a posição baixa do painel. Mas se mantém entre os modelos mais econômicos não apenas na hora de abastecer, mas no que se refere aos custos em geral.

Vem com o resistente motor 1.0 SPE, de 80 cv e 9,8 kgfm a altos 5.200 rpm, que fuciona com câmbio manual, de seis marchas. Pelos números do Inmetro, a versão Joy do hatch da GM pode fazer 12,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada, com gasolina. Com tanque de 54 litros, o hatch compacto também consegue ter uma boa autonomia, cerca de 690 quilômetros na cidade e mais de 800 km na estrada, teoricamente.

2 – Renault Kwid 1.0: R$ 34.756 – seguro em SP: R$ 1.973,51

arrow-options Roberto Assunção Renault Kwid exige certa cautela na estrada, mas mostra sua vocação ao andar na cidade, com boa economia de combustível





O subcompacto da marca francesa exagera um pouco na dose de simplicidade até no tamanho. Com 2,42 metros de entreeixos é preciso ter alguma paciência para ficar bem acomodado no banco traseiro, dependendo da sua altura. E os bancos dianteiros são bem pequenos. Entretanto, o carro pode vir com uma boa central multimídia e linhas harmoniosas.

Apesar de exigir certa cautela por causa a distância livre do solo e dos estreitos pneus de aro 14, o Renault Kwid é um carrinho bem econômico. Com apenas gasolina no tanque, de acordo com o Inmetro, o Renault faz 14,9 km/l na estrada e 10,9 km/l na cidade, onde o modelo se sai bem, mostrando sua verdadeira vocação.

1 – Ford Ka 1.0 S: R$ 44.244 – seguro em SP: R$ 1.862,46

arrow-options Roberto Assunção Ford Ka é bom de dirigir, apesar do motor 1.0, um dos mais modernos do segmento. É o campeão do seguro mais em conta entre os hatches

O hatch compacto da Ford é o modelo novo com seguro mais em conta atualmente em São Paulo, para o perfil masculino, de acordo com as cotações da Minuto Seguros. O modelo da marca alemicana vem com motor 1.0, de três cilindros, que rende 85 cv e bons 10,7 kgfm de torque a 3.500 rpm, o que garante uma agilidade um pouco acima da média entre os hatches compactos de baixa cilindrada.

De acordo com números do Inmetro, o carro é capaz de fazer 13,5 km/l de gasolina na cidade e 15,7 km/l na estrada, números que passam para 9,2 km/l e 10,8 km/l, com etanol, respectivamente. Some-se a isso os engates sempre fáceis e precisos e a uma direção com assistência elétrica que consegue ser leve nas manobras e transmitir segurança em velocidade mais altas, ganhando o peso certo.