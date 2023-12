Anchieta, Barra de São Francisco, Linhares e Muqui estão nas semifinais masculina da Copa Sesport

A Copa Sesport de Futebol Amador definiu, nesse fim de semana, as seleções masculinas que avançam às semifinais da competição. Os municípios de Anchieta, Barra de São Francisco, Linhares e Muqui foram os classificados após os jogos de volta das quartas de final.

Ao todo, foram marcados 14 gols, com uma média de 3,5 por partida. Destaque para Linhares, que, em casa, derrotou Baixo Guandu com uma goleada de 5 a 0, a maior até agora da categoria masculina. A classificação linharense e o placar foram surpreendentes, uma vez que, na partida de ida, a equipe guanduense havia vencido por 4 a 1.

Também no norte, Barra de São Francisco, diante de sua torcida, derrotou Vila Valério por 3 a 1 e faturou a vaga. No sul, Anchieta, campeão da primeira edição da história da Copa Sesport, em 2018 (chamada na época de Campeonato Rural), venceu Brejetuba mais uma vez: 3 a 0. No jogo de ida, vitória por 2 a 1. Já Muqui, em casa, segurou São José do Calçado, 1 a 1, após ter vencido o primeiro do confronto por 2 a 1.

Categoria feminina

No feminino, aconteceram os jogos de ida das semifinais. Foram 10 gols marcados em dois jogos, média de 5 por partida.

Assim como no masculino, entre as mulheres a seleção de Linhares foi destaque, ao vencer Vila Valério por 5 a 3, fora de casa.

O outro confronto, entre Conceição do Castelo e Ibatiba, foi mais acirrado e terminou no empate por 1 a 1.

COPA SESPORT – RESULTADOS (02 e 03/12)

FEMININO (SEMIFINAL – JOGOS DE IDA)

Vila Valério 3 x 5 Linhares

Conceição do Castelo 1 x 1 Ibatiba

MASCULINO (QUARTAS DE FINAL – JOGOS DE VOLTA)

Barra de São Francisco 3 x 1 Vila Valério. Agregado: 4 x 2. Barra de São Francisco classificado.

Linhares 5 x 0 Baixo Guandu. Agregado: 6 x 4. Linhares classificado.

Anchieta 3 x 0 Brejetuba. Agregado: 5 x 1. Anchieta classificado.

Muqui 1 x 1 São José do Calçado. Agregado: 3 x 2. Muqui classificado.

