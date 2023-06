Anatel libera instalação do 5G em mais 187 cidades; veja a lista

Unsplash/Jonas Leupe 5G poderá ser ativado em mais 187 municípios

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou nesta quarta-feira (21) a utilização da faixa de 3,5 GHz para instalação do 5G em mais 187 municípios. A liberação do sinal está autorizada pelas empresas de telecomunicações a partir da próxima segunda-feira (26).

Com a nova lista, o Brasil alcança 1.610 municípios com a faixa do 5G liberada pela Anatel. Juntos, eles correspondem 66,4% da população do país.

A liberação da Anatel, porém, não garante que o 5G será imediatamente liberado nesses municípios. Isso porque as empresas de telecomunicações que venceram o leilão do 5G têm um cronograma a cumprir, e ele ainda não obriga a instalação de antenas em todas as localidades.

Até meados do ano passado, as companhias eram obrigadas a instalar o 5G em todas as capitais. A próxima obrigatoriedade é só em julho de 2025, quando todos os municípios com mais de 500 mil habitantes devem estar equipados com o 5G.

Por enquanto, portanto, o lançamento do 5G nas cidades que tiveram a faixa liberada pela Anatel antecipadamente depende dos interesses comerciais de cada empresa. Confira o cronograma de obrigatoriedade de lançamento do 5G:

Até julho de 2025: municípios com mais de 500 mil habitantes

Até julho de 2026: municípios com mais de 200 mil habitantes

Até julho de 2027: municípios com mais de 100 mil habitantes

Até julho de 2028: 50% dos municípios com mais de 30 mil habitantes

Até julho de 2029: 100% municípios com mais de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2026: 30% municípios com menos de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2027: 60% municípios com menos de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2028: 90% municípios com menos de 30 mil habitantes

Até dezembro de 2029: 100% municípios com menos de 30 mil habitantes

Nos municípios em que houver a instalação do 5G, quem recebe as transmissões da TV Aberta por antena parabólica tem que adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar o kit gratuitamente – saiba como.

Na próxima segunda-feira, a faixa de 3,5 GHz será liberada para utilização das empresas de telecomunicações vencedoras do leilão do 5G nas seguintes cidades:

Acre

Acrelândia

Assis Brasil

Brasiléia

Capixaba

Epitaciolândia

Plácido de Castro

Xapuri

Alagoas

Campo Alegre

Japaratinga

Maragogi

Piranhas

Porto de Pedras

Tanque d’Arca

Amazonas

Anamã

Boa Vista do Ramos

Caapiranga

São Sebastião do Uatumã

Urucará

Urucurituba

Bahia

Buerarema

Casa Nova

Itajuípe

Itapé

Uruçuca

Ceará

Aracati

Barbalha

Beberibe

Caririaçu

Fortim

Icapuí

Marco

Martinópole

Missão Velha

Morrinhos

Uruburetama

Maranhão

Barreirinhas

João Lisboa

Minas Gerais

Belo Oriente

Bom Repouso

Bueno Brandão

Bugre

Cambuí

Estiva

Frei Inocêncio

Guapé

Ipaba

Itapeva

Jaguaraçu

Juramento

Marliéria

Munhoz

Naque

Piumhi

Santana do Paraíso

Senador Amaral

Timóteo

Toledo

Mato Grosso do Sul

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Fátima do Sul

Glória de Dourados

Ivinhema

Jardim

Miranda

Nioaque

Porto Murtinho

Mato Grosso

Alto Paraguai

Denise

Nova Marilândia

Nova Olímpia

Pedra Preta

Rondolândia

Pará

Abel Figueiredo

Água Azul do Norte

Aveiro

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Brejo Grande do Araguaia

Canaã dos Carajás

Curionópolis

Curuá

Eldorado do Carajás

Igarapé-Açu

Itupiranga

Mojuí dos Campos

Nova Ipixuna

Nova Timboteua

Prainha

Santa Maria do Pará

São Caetano de Odivelas

São Domingos do Araguaia

São João do Araguaia

Paraíba

Boqueirão

Mataraca

Queimadas

Pernambuco

Barreiros

Bezerros

Camocim de São Félix

Fernando de Noronha

Gravatá

Pombos

Riacho das Almas

Rio Formoso

Sairé

São Caitano

São José da Coroa Grande

Piauí

Cajueiro da Praia

Ilha Grande

Luís Correia

Paraná

Alvorada do Sul

Boa Vista da Aparecida

Cafeara

Cafelândia

Campo Bonito

Catanduvas

Centenário do Sul

Colorado

Corbélia

Ipiranga

Porecatu

Santo Inácio

Tibagi

Rio de Janeiro

Bom Jardim

Roraima

Amajari

Rio Grande do Sul

Guaporé

Muitos Capões

Santa Catarina

Abdon Batista

Arvoredo

Canoinhas

Porto União

São Joaquim

Urubici

Xanxerê

Xavantina

Sergipe

Canindé de São Francisco

São Paulo

Alfredo Marcondes

Álvares Machado

Arapeí

Bastos

Brotas

Buritizal

Caiabu

Cruzália

Echaporã

Flórida Paulista

Gália

Gavião Peixoto

Guará

Iacri

Iepê

Indiana

Inúbia Paulista

Iracemápolis

Itariri

Juquiá

Lagoinha

Lucélia

Lucianópolis

Lutécia

Macatuba

Maracaí

Martinópolis

Miracatu

Nantes

Nuporanga

Parapuã

Patrocínio Paulista

Pedra Bela

Pedregulho

Pedrinhas Paulista

Pedro de Toledo

Pirajuí

Presidente Alves

Quatá

Queiroz

Rancharia

Regente Feijó

Rifaina

Rinópolis

São Luiz do Paraitinga

Sete Barras

Taciba

Torrinha

Valparaíso

Tocantins

Augustinópolis

São Miguel do Tocantins

Fonte: Tecnologia