Análise dos melhores times de CS:GO para ajudar nas apostas

Análise dos melhores times de CS:GO

Um dos principais representantes do cenário de e-Sports, o Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) possui os times profissionais com maior longevidade entre todos os jogos competitivos. Isso porque a franquia já tem mais de 20 anos de existência, sendo quase uma década em sua versão Global Offensive, lançada em 2012.

Os principais times de CS:GO

Em nossa análise, levamos em consideração o momento de cada equipe e a tradição que ela possui no cenário competitivo. A partir disso, consideramos os seguintes times como os principais da atualidade: Na’Vi, Fúria, G2 Esports, Gambit, Virtus.pro, Vitality e Faze Clan.

Como estão os principais times de CS:GO atualmente

Natus Vincere (Na’Vi): a organização ucraniana é considerada o melhor time internacional de CS:GO no momento, tendo acabado de sair vitorioso da PGL Major Stockholm de 2021 após quase uma década de ótimos resultados. O time promete continuar sua boa fase. Atualmente o elenco seu elenco é composto por s1mple, electronic, Boombl4, Perfecto e B1T.

Fúria: formada em 2017, a organização pode ser considerada novata, embora possua resultados de veteranos. A equipe, formada por cinco brasileiros, já possui muitas vitórias em eventos importantes, embora a eliminação na PGL Major Stockholm de 2021 pelas mãos da Gambit tenha deixado um gosto amargo. A equipe possui muito potencial para os próximos anos. Atualmente o seu elenco é composto por arT, yuurih, VINI, KSCERATO e drop.

G2 Esports: após uma troca de quase todo o elenco principal em 2019, a organização espanhola voltou a brilhar e a estar sempre no topo dos maiores eventos. Agora que o time parece ter encontrado o seu entrosamento e com um ótimo resultado em Estocolmo, o futuro do time parece promissor. Atualmente o seu elenco é composto por jaCkz, NiKo, huNter-, AmaNEk e nexa.

Gambit: com quase um ano da renovação de todo o elenco, que ocorreu no final de 2020, a organização russa dominou durante 2021, saindo vitoriosa em muitos eventos e sem sinais de que irá parar tão cedo de estar no topo, uma vez que o entrosamento dos membros ainda pode amadurecer mais com a confiança de um ótimo ano de resultados Atualmente o seu elenco é composto por Hobbit, interz, Ax1Le, sh1ro e nafany.

Virtus.pro: após contratar todo o elenco da AVANGAR em 2019 e colocar seu antigo elenco no banco, parece que o time finalmente está conseguindo encontrar seu estilo de jogo e despontar no cenário. Embora 2021 não tenha sido um ano de muitas vitórias, o elenco da Virtus.pro pode ser uma grande promessa para 2022. Atualmente, o elenco é composto por buster, FL1T, Qikert, Jame e YEKINDAR.

Vitality: após seus resultados em 2021, alguns podem afirmar que a organização francesa já viu dias melhores, como em 2020, quando dominou o cenário com muitas vitórias. Pode ser que a equipe, que sofreu algumas mudanças em seu elenco no último ano, precise encontrar novamente seu ritmo de jogo para que voltem a brilhar. Atualmente o elenco é composto por apEX, ZywOo, shox, misutaaa e Kyojin.

Faze Clan: após um ótimo ano em 2020, a organização não conseguiu encaixar seu jogo em 2021, tendo péssimos resultados após algumas alterações em seu elenco. Para o futuro, resta esperar se a organização continuará apostando no elenco atual ou buscará mais reforços após o pior ano desde sua estreia. Atualmente, o elenco é composto por olofmeister, karrigan, rain, broky e Twistzz.