Análise de vetos e urgências fica para próxima segunda

Fica para a próxima semana a análise dos itens que integravam a pauta desta quarta-feira (22), na Assembleia Legislativa. Logo no início da sessão ordinária, o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) disse que utilizaria o prazo regimental e não relataria, pela Comissão de Justiça, o veto total ao Projeto de Lei (PL) 784/2023, que encabeçava a lista de votações. Com isso, a pauta permaneceu trancada, impedimento a apreciação das demais matérias, entre elas outros dois vetos e três projetos em regime de urgência.

O Projeto de Lei (PL) 784/2023, de Lucas Polese (PL), cria um programa de empregabilidade para egressos do serviço militar obrigatório e, segundo a PGE, está “inserta na esfera de competência legislativa do governador do Estado”, razão pela qual foi vetada integralmente. Na análise do órgão, obrigatoriedades impostas pelo texto como a criação de selo de adesão ao programa, além da oferta de vagas e estímulo de contratação dos militares, “são exemplos claros de atribuições de novas funções à administração pública estadual.” O entendimento é ratificado por julgados do STF.

Outro veto a ser analisado é o aposto ao PL 623/2023, iniciativa do Capitão Assumção (PL) transformada na Lei 11.944/2023. O governo recusou os incisos I e II do artigo 2º da proposta que cria o “Alerta Aracelli”, com medidas a serem adotadas em casos de rapto, sequestro e desaparecimento de crianças. Empresas de serviço móvel de telefonia e provedores de conteúdo de internet foram retirados da lista de entidades que devem receber o aviso. Para a PGE, o texto não prevê convênio entre poder público e as empresas telefônicas e de internet, comprometendo os dois incisos. Além disso, a Lei Federal 13.812/2019 restringe os alertas quando há informações suficientes para identificar a criança e os proíbe na medida em que podem atrapalhar as investigações ou colocar a vítima em risco. O veto parcial é reforçado por pareceres da Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos.

Por fim, há o veto parcial ao PL 328/2023, de Vandinho Leite (PSDB). O PL 328/2023, que cria o Maio Laranja para enfrentar a violência sexual infantil, teve os artigos 3º, 4º e 5º embargados. Segundo a PGE, os dois primeiros interferem na organização administrativa do Estado, sobretudo na Secretaria da Educação (Sedu), pois obrigam a realização de atividades de conscientização e prevenção aos abusos contra crianças e jovens. O artigo 5º, que estabelece a regulamentação da lei por parte do Executivo, viola a separação dos poderes, alega a PGE. O governo apresenta jurisprudência do STF com decisão contrária a projeto que apresentava prazo para expedição de regulamentação.

Na análise dos vetos, o procedimento é o seguinte: a Comissão de Justiça emite parecer, posicionando-se pela manutenção ou rejeição do impedimento. Depois, é a vez do Plenário votar: para derrubar um veto são necessários, no mínimo, 16 votos.

Urgências

Três matérias tramitam em urgência e aguardam parecer oral de comissões durante sessão plenária. O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) é o relator do PL 848/2023 nas comissões reunidas de Justiça, Infraestrutura e Finanças. O projeto do deputado Marcelo Santos (Podemos) prevê a estadualização de 16,7 km na Região Serrana; o trecho tem início na Rodovia ES-465, que liga a sede de Domingos Martins à comunidade de Melgaço, passa pelas comunidades Rio das Pedras e Caramuru, em Santa Leopoldina, e termina na comunidade Caramuru, em Santa Maria de Jetibá.

Já o PL 148/2023, de Iriny Lopes (PT), está em análise na Comissão de Segurança, sob a relatoria do deputado Coronel Weliton (PTB). A matéria institui o Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher nos Transportes Remunerados Privados Individuais de Passageiros, prevendo a adoção de ações para eliminar a contratação e utilização da plataforma por autores de crimes contra a mulher. Além de multa, o projeto determina campanha permanente contra o assédio e a violência sexual nesses meios de transportes e relatório anual de casos registrados e providências adotadas. O PL 148/2023 já conta com o aval dos colegiados de Justiça e de Direitos Humanos e, antes de ser votado no Plenário, será apreciado também pela Comissão de Finanças, além de Segurança.

Por fim, em regime de urgência está o PL 919/2023, do deputado Theodorico Ferraço (União). A matéria reconhece como rota turística de relevante interesse turístico e cultural, a Praia de Guriri, em São Mateus, e a Praia de Itaúnas, em Conceição da Barra. A proposta terá parecer das comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças.

Fonte: POLÍTICA ES