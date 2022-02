Analice Nicolau produz filme sobre visita de Mário de Andrade a Mogi

Divulgação Analice Nicolau e Pascoal Conceição





Analice Nicolau é um dos nomes por trás de “Mário, um Modernista em Mogi”, que foi idealizado por Glauco Ricciele e aborda a passagem do autor de “Macunaíma — O Herói Sem Nenhum Caráter” por Mogi das Cruzes, em 1936. Coube à jornalista assinar a produção do audiovisual, que teve o Casarão do Carmo, o Museu Virtual da Educação (MUVE) e a estação ferroviária de Sabaúna como cenários.

Em contato com o iG Gente , a ex-âncora de telejornais do SBT explicou que o objetivo do projeto é reviver esse período e mostrar os traços fortes da localidade. Para quem deseja assistir, ela também adiantou que o lançamento está previsto para o próximo dia 13, às 19h, no Teatro Vasques. Inclusive, teceu elogios ao trabalho do ator Pascoal Conceição, que há muitos anos interpreta o poeta.





Divulgação Equipe do doc ‘Mário, um Modernista em Mogi’ em cena





Além desses detalhes, Nicolau reforçou que as últimas gravações acontecem neste sábado (5), nos tradicionais carros de boi, na Serra do Itapeti. Por fim, contou que, no doc, vários especialistas falam sobre a força da cultura popular e a importância que Mário teve nessa jornada de descoberta das tradições e costumes dos brasileiros. “Uma viagem no tempo”, resumiu.