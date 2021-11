Instagram Ana Paula Siebert desabafa sobre final de semana com a filha e é criticada





Ana Paula Siebert desabafou na última terça-feira (9) sobre cuidar de Vicky, sua filha com o empresário Roberto Justus, durante o final de semana e foi criticada pelos fãs nas redes sociais.





Em seus stories do Instagram, a loira contou que estava cansada por cuidar da herdeira durante o fim de semana sem babá. “Gente, estou acabada! Sobrou só o pó na segunda-feira cuidando o final de semana da Vicky e dormindo com ela. Eu não estou acostumada a dormir com ela, né? Então, ela dorme todo dia com a babá. Esse final de semana eu dormi com ela e a cada vez que ela se mexe no berço eu levanto da cama para ver se está tudo bem. Eu sou dessas. Então é aquele sono picado, eu não tive horas de sono. As mamães entenderão o desabafo de quem tá cansada!”, contou.

Nas redes, a modelo foi alvo de comentários. “E eu que dormi com meu filho até ele ter 7 anos”, apontou uma moça. “Força, guerreira”, brincou outra. “Tadinha! Forças para essa guerreira”, completou mais uma.