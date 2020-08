Ana Paula Renault se irrita e briga com Britto Jr: “Fim de carreira”

A atriz Paolla Oliveira, que esteve em A Dona do Pedaço, sempre leva seus seguidores à loucura com suas divulgações nas mídias sociais. Desta vez, o clique quente foi um vídeo da famosa, onde ela aparece com um shortinho curtinho, exibindo bem o pernão.

No registro, que reuniu mais de 800 mil visualizações, Paolla aparece balançando e os pernões ficam em evidência. Os comentários, obviamente, foram fervorosos. “Linda, pernão, maravilhoso”, disse um seguidor. “Espetáculo”, disparou o fã.

Aliada da diversidade, Paolla costuma explicitar seus posicionamento por meio das mídias sociais. Em entrevista, sobre o tema “namorar mulheres”, a artista revelou que não é uma hipótese descartada se houver sentimento.