Ana Paula Padrão pede desculpas por fala preconceituosa em MasterChef

Reprodução/Instagram Ana Paula Padrão é criticada por comentário no “MasterChef”

Ana Paula Padrão ficou chateada com a polêmica envolvendo a carne de bode em um dos episódios de MasterChef. A apresentadora resolveu se desculpar pela gafe e confirmou que o material que foi ao ar fez parecer como preconceituosa a sua fala sobre ‘ prato de fome’.

“Gente, nem tudo que a gente grava foi ao ar e eu estou aqui, humildemente, para pedir desculpas. A frase que foi ao ar não reflete o que eu penso, não reflete tudo que eu estudei da região nem reflete a minha história.

Tampouco reflete a história do MasterChef que tenta trazer sempre ingredientes diferentes, maneiras de cozinhar diferentes do sul, do norte, do nordeste e de todas as regiões para serem conhecidas em todo Brasil e para que sejam orgulho de todos brasileiros. Essa pessoa que eu sou e o que eu acho. Me desculpem. Realmente ali pareceu muito preconceituoso”, explicou Ana Paula.