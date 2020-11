Ana Maria e familiares vão ao enterro de Tom Veiga, o Louro José

Na tarde desta quarta-feira (4), está acontecendo o enterro de Tom Veiga, o interprete do Louro José. O corpo será enterrado no Cemitério Jardim Horto Florestal, em São Paulo, onde estão os os pais dele. A cerimônia é fechada para o público, apenas a família e amigos próximos estão por lá. Ana Maria Braga, que está apresentando o “Mais Você” sem o parceiro de anos , foi vista chegando ao local.

Reprodução/Instagram Ana Maria Braga vai ao enterro de Tom Veiga em São Paulo

Ana Maria chegou de carro no cemitério e não parou para conversar com a imprensa que está na porta do local. Antes do enterro, acontece um pequeno velório para Tom Veiga. Podem entrar 10 pessoas por vez e cada uma tem cerca de cinco minutos para se despedir dele. Essas medidas, que também foram adotadas para o velório no Rio , foram tomadas para seguir as medidas de distanciamento social.

Tom Veiga foi encontrado morto por André Marques na casa onde morava no Rio de Janeiro. Ele faleceu após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC) . O ex-funcionário da Globo tinha 47 anos e deixa quatro filhos.

Brasil News/Manuela Scarpa e Marcos Ribas Ana Maria chega ao velório de Tom Veiga