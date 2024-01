Ana Maria Braga revela segredo para regular o intestino; descubra qual

Foto: Reprodução Ana Maria Braga revela segredo para regular o intestino

Sabemos que manter o intestino regulado é imprescindível para a saúde e o bem-estar , especialmente aquelas pessoas que tem um histórico de prisão de ventre e problemas intestinais . A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao revelar o seu segredo para manter o seu intestino funcionando de forma regular e você não vai acreditar no quão fácil é!

Ana Maria, que atualmente tem 74 anos e é famosa por seus programas culinários, revelou o seu segredo simples e que pode auxiliar você a controlar o seu intestino também, e isso sem muitas dificuldades ou gastos. Quer saber o segredo da celebridade? Fica com a gente.

Conheça o segredo de Ana Maria Braga para regular o intestino

Em entrevista ao programa “Globo Rural”, a estrela da TV Globo revelou qual é a sua fórmula para manter o seu intestino funcionando bem e chocou a internet pela simplicidade: a apresentadora console sementes de mamão! Além disso, “Namaria”, como é chamada na internet, pontou a importância de manter uma dieta rica em fibras e alimentos que ajudem no processo.

Na produção, a apresentadora pontuou:“Eu adoro comer mamão todos os dias, mamão com semente e tudo. Me faz bem, sem ela (a semente) não vou ao banheiro, é simples”. Mas será que esse hábito da apresentadora realmente faz sentido e faz bem para a saúde? Vamos te ajudar a descobrir.

Consumir sementes de mamão faz bem para a saúde?

Em entrevista ao portal Terra, o nutricionista Felipe França pontua que as sementes da fruta são uma excelente fonte de fibras e nutrientes essenciais para o bom funcionamento do intestino. Para a publicação , o especialista explica: “Podemos dizer que o magnésio ajuda a amolecer as fezes e o ferro ajuda a produzir hemoglobina, que transporta oxigênio para o intestino, que é altamente necessário para o bom funcionamento intestinal. A vitamina B6 ajuda a regular a função muscular, incluindo os músculos do intestino”.

Entenda mais sobre o consumo de sementes de mamão e como elas podem ajudar você a regular o seu intestino assistindo ao conteúdo produzido por Angela Xavier:

