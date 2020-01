Ana Maria Braga divulga momento íntimo na piscina com o namorado

Ana Maria Braga aproveitou bem seus dias de folga do ” Mais Você “. A apresentadora passou o final de semana coladinha no namorado francês Johnny Lucet e, nos últimos dias, tem postado algumas fotos em que aparece junto com o amado – inclusive uma de um momento mais íntimo do casal na piscina .

arrow-options Reprodução/Instagram/@anamaria16 Ana Maria Braga curtiu os dias de folga com o namorado





Ao aparecer com um sorrisão no rosto ao lado do namorado, Ana Maria declarou: “Com muita alegria e amor”. Já na foto em que os pombinhos estão na piscina, a apresentadora do “Mais Você” comentou: “De antes da tempestade… Recarregando as baterias!”.

arrow-options Reprodução/Instagram/@anamaria16 Ana Maria aparece na piscina coladinha com o namorado





A parceira de Louro José passou os dias de descanso com o francês na Fazenda Primavera, da qual é proprietária. Ana Maria também passou a virada do ano no mesmo local com a família e claro que Johnny Lucet estava presente. Parece o namoro deles está bem firme, não é mesmo?