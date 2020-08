Ana Marcela anuncia retorno a competições e homenagem a Senna

Na primeira entrevista coletiva como novo técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman afirmou nesta quarta (19) que espera trabalhar com Lionel Messi. A declaração foi dada em meio a rumores de que o craque argentino poderia deixar o time catalão ao final da atual temporada.

“Messi é o melhor no jogo e é óbvio que desejo ele em meu time. Como treinador, desejo trabalhar com Messi. Ele vence os jogos”, afirmou Koeman na sua primeira entrevista como novo comandante do Barcelona, concedida horas após a confirmação de sua contratação.

? @RonaldKoeman: “Messi és el millor jugador de el món i el vols tenir al teu equip. Messi guanya partits” pic.twitter.com/hRqB93kPdn — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 19, 2020

A declaração é dada em um momento no qual Messi dá sinais de que sua trajetória como jogador do Barça pode estar próxima do fim. O argentino interrompeu as negociações para renovar seu contrato com o time catalão, vínculo que termina em junho de 2021.

Este desejo de mudar de ares estaria sendo motivada, entre outros fatores, pela dificuldade de o Barcelona montar um time forte e competitivo que lhe permita fazer boas campanhas na Liga dos Campeões, a grande obsessão do jogador argentino nas últimas temporadas. E a desclassificação na atual edição do torneio, com uma derrota de 8 a 2 para o Bayern de Munique, pode ter sido o ponto final na relação entre o argentino e o clube espanhol.