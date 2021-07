Ana Lúcia Vilela compartilha renovação com ex-BBB Lucas Fernandes em resort

Reprodução/Instagram Ana Lúcia Vilela e o ex-BBB Lucas Fernandes





Se o dia da tão sonhada troca de alianças é inesquecível, a oportunidade de reviver esse momento especial também não fica atrás. Pelo menos, é o que garante a digital influencer Ana Lúcia Vilela, casada desde abril de 2019 com o empresário e modelo cearense Lucas Fernandes, lembrado até hoje pela polêmica passagem pelo “Big Brother Brasil 18”, da Globo.





É que, nesta quinta (8), os dois subiram ao altar e renovaram os votos durante a celebração ministrada por Elisabete Luchis, no Wish Foz do Iguaçu, localizado em Foz do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná. Por meio do Instagram, a mineira, que optou por um traje exclusivo, desenhado pela estilista Carol Hungria, destacou que “o nervosismo, o entusiasmo e as borboletas no estômago vieram à tona como se fosse a primeira vez”.

Reprodução/Instagram Ana Lúcia Vilela e Lucas Fernandes





“E logo eu que achava que a segunda cerimônia seria muito mais fácil, que nada, me enganei totalmente! Foi intenso, emocionante, mágico, fruto de um trabalho impecável de uma equipe que pensou em todos os detalhes com tanto carinho”, manifestou-se, deixando um agradecimento aos que participaram da comemoração. Na publicação, não faltaram palavras como “lindos”, “Deus abençoe esta união” e “sejam sempre felizes”.