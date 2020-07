Ana Júlia é a nova participante da campanha de adoção “Esperando Por Você”

​O Processo Civil Durante (e Pós) Pandemia é uma dos temas que tem a atenção especial da Escola da Magistratura do Espírito Santo. Para preparar os integrantes do Poder Judiciário para melhor atender os jurisdicionados diante do novo cenário imposto pela pandemia de Covid-19, a Emes organizou um curso remoto, que acontece no próximo dia 14 de agosto (sexta-feira).

​A capacitação acontece das 8h30 às 11h30, com transmissão ao vivo por meio de videoconferência. As vagas são limitadas de acordo com as especificidades da plataforma eletrônica, que tem acesso gratuito.

​O palestrante convidado é o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara. O instrutor vai analisar questões teóricas e práticas que a pandemia causada pelo novo coronavírus produz sobre o processo civil e a atividade jurisdicional.

​Nesse sentido, serão abordados os seguintes tópicos: o processo civil em tempos de crise; a suspensão do processo civil por causa da pandemia; os impactos da pandemia na instrução probatória; os impactos da pandemia na execução; os impactos da pandemia na atuação dos tribunais; o processo civil depois da pandemia; e as audiências e sessões por videoconferência.

​Para se inscrever, clique no link a seguir:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM9JLaXmkzHsfsDMbXpAoRgd0UwGgM29XyZx6zfFVCFOHbAw/viewform

Vitória, 24 de julho de 2020

