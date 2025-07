Ana Hickmann mostra carinho de Alezinho com Edu Guedes após cirurgia: ‘Muito fofo’

A apresentadora Ana Hickmann, publicou em suas redes sociais, um vídeo mostrando o carinho do filho Alezinho, de 11 anos, pelo padrasto Edu Guedes, que passou por uma cirurgia para retirar um tumor no pâncreas. No vídeo, a apresentadora registra o reencontro dos dois e destaca a preocupação e o afeto do menino pelo apresentador.

Ana comentou que Edu está melhorando a cada dia, e que Alezinho voltou feliz para casa, cuidando com muito carinho do padrasto. Edu foi internado após uma infecção causada por um cálculo renal e, em 6 de julho, passou por uma cirurgia robótica de emergência para remover o tumor.

O apresentador teve alta no dia 11 de julho. Recentemente, Edu se emocionou ao agradecer pelas mensagens de apoio que recebeu e tranquilizou os seguidores sobre sua recuperação, afirmando que está bem melhor e que o médico recomendou a continuidade da recuperação em casa. Devido à localização do tumor na cauda do pâncreas, ele precisou remover parte do órgão, além de nódulos ao redor e o baço.