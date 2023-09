Divulgação Ana Hickmann: “Eu não tenho rotina de musa fitness”

Ao avanço das tecnologias em tratamentos estéticos e à popularização de intervenções como a toxina botulínica, somam-se alguns discursos mais questionadores sobre o real poder desses tratamentos em resultados eficazes. Responsável pelos cuidados de beleza de grandes nomes como Izabel Goulart, o dermatologista Amilton Macedo, participou nesta terça-feira (12) do debate Longevidade com Qualidade, na Beauty Fair, ao lado da apresentadora e empresária Ana Hickmann, com mediação da jornalista Annete Morhy.

Estudioso da Medicina Preventiva, Dermatologia, Nutrologia, Tricologia e Oxidologia, ele acompanha de perto os avanços da área e reforçou a importância da integração dessas intervenções a um estilo de vida saudável, incluindo complementações centrais à eficácia, como a ingestão adequada de água e proteínas.

“Para obter o sucesso desejado nos procedimentos estéticos, a alimentação desempenha um papel crucial. Não adianta investir em tratamentos para reduzir a gordura localizada, por exemplo, e, ao mesmo tempo, manter o consumo excessivo de alimentos calóricos. Eles podem anular os efeitos positivos e contribuir para o retorno de condições como celulite”, afirma Amilton. “Açúcar e carboidratos refinados, causam a glicação das moléculas de colágeno e elastina, e a ingestão excessiva de sal e sódio resulta em retenção de líquidos, igualmente prejudicando os resultados dos tratamentos”.

Beber água também desempenha um papel crítico no sucesso dos procedimentos estéticos, como destaca o Dr. Amilton. “A hidratação adequada é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo, pois afeta diretamente as fibras de colágeno e elastina, componentes cruciais para a saúde da pele. Além disso, a água desempenha um papel vital na estimulação do metabolismo, na aceleração do processo inflamatório natural e na eliminação de toxinas do organismo”, completa.

Já Ana Hickmann compartilhou sua experiência pessoal de cuidados com a beleza e saúde. “Eu não tenho uma rotina de musa fitness”, revelou. “Eu faço exercícios de duas a três vezes por semana. Para mim é uma regra, tanto pela longevidade, mas também porque descobri que o exercício físico é minha melhor analgesia, então é necessário que esses exercícios se tornem rotina”, explica.

Perguntada sobre o segredo para conseguir encaixar tantos cuidados numa agenda atribulada, ela foi enfática: “Tem que ser realista e virar hábito assim como escovar os dentes. Não consigo, por exemplo, fazer todos os doze passos da rotina de skincare coreana, mas tenho os meus quatro passos e não abro mão deles”, completa.

Não apenas condições já conhecidas como uma alimentação e hidratação, mas também o entendimento mais personalizado do seu estilo de vida, predisposições genéticas e momentos de vida encontram reflexos significativos no sucesso dos resultados. “Uma mulher na menopausa, por exemplo, precisa aumentar o seu consumo de proteínas e combinar com a prática de atividades físicas para ter melhora na construção de massa magra. Se seus tratamentos para flacidez não estiverem associados a esta dupla, também não terão sucesso”, afirma.

Por fim, Amilton afirma a importância de equilibrar cinco pilares essenciais para a qualidade de vida: sono, alimentação, exercícios físicos, saúde emocional e lazer. “O envelhecimento e como lidamos com ele é um processo que exige equilíbrio entre esses fatores, nunca é um fato isolado. A busca por uma abordagem integral entre saúde e bem-estar deve continuar a evoluir e a ser popularizada para atender às necessidades individuais, promovendo uma vida longa e funcional”, encerra

