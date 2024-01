Ana Hickmann ensina a fazer delineado colorido usando batom; veja o passo a passo

Foto: Reprodução Ana Hickmann ensina a fazer delineado colorido usando batom

Já pensou em fazer um delineado de forma inovadora? Atualmente os delineados coloridos estão em alta, porém muitas vezes não queremos investir em um novo produto para usar somente em ocasiões específicas. Você sabia que é possível fazer um belo delineado colorido usando batom matte?

A modelo Ana Hickmann causou alvoroço nos fãs ao publicar um vídeo reproduzindo um lindo delineado colorido utilizando um batom. Além de ensinar o passo a passo, ela indicou uma série de batons de alta qualidade para seus seguidores. Ficou curioso? Vamos te contar tudo.

Para quem não sabe, a modelo possui uma linha de makes bem conhecida! Ela publicou um vídeo em seu Instagram com a seguinte legenda: “Hoje testei uma novidade: usei o meu batom Unbreakable Carla como delineador. Gostaram?? Eu amei!!!!”

A apresentadora comentou que como a textura é matte, ele fixou muito bem e a cor ficou com alta pigmentação. Para reforçar o marketing da marca, Ana Hickmann comentou sobre outras 5 tonalidade de batons de sua marca. Veja o vídeo que está nas redes sociais da modelo e entenda a forma como ela reproduz esse belo truque de make.

A linha de batons líquidos de Anna Hickmann

Na legenda do post de Ana Hickmann ela reforça que existem outras 5 cores disponíveis no mercado. Ou seja, a linha de batons líquidos da modelo conta com 6 tonalidades diversas. Todos possuem textura aveludada, com a presença de Aloe Vera em sua fórmula, protegendo seus lábios do ressecamento.

Confira os nomes:

Bruna – rosa avermelhado;

Thais – vermelho mais intenso;

Carla – roxo;

Sirlei – vinho;

Amanda – nude;

Samantha – nude;

