Ana Hickmann e Naiara Azevedo: sobreviventes de relações tóxicas

Reprodução Ana Hickmann e Naiara Azevedo: sobreviventes de relacionamentos tóxicos

Há dias a mídia vem noticiando os desfechos de relacionamentos abusivos de celebridades como Ana Hickmann e Naiara Azevedo. Ambas, alegam terem sofrido agressão física e psicológica nas relações, ou seja, são sobreviventes do rompimento com parceiros tóxicos e não tem noção das consequências devastadoras que um cenário como esse pode causar tanto a elas quanto a seus familiares e todos ao redor.

No intuito de ajudar mulheres que se encontram na mesma posição, solicitamos à psicanalista Taty Ades, autora de diversos livros inclusive a obra “Mulheres que Amam Demais” a nos dar cinco dicas para que possamos seguir em frente após uma situação como essa. A terapeuta que é pós-graduada em Neuropsicologia e especialista em Transtornos explica que sair de um relacionamento abusivo é um passo essencial, corajoso e libertador, mas o caminho para a cura e a reconstrução também pode ser desafiador.

“A psicanálise oferece insights valiosos para quem inicia essa jornada de auto-reconstrução após um relacionamento traumático e é preciso e necessário acompanhamento, sim”, defende. Aqui vão cinco dicas fundamentais para uma recuperação saudável e fortalecedora:

1 – Reconheça que não é culpa sua.

O primeiro passo crucial é compreender que a culpa pelo abuso não recai sobre você. Na psicanálise enfatizamos a importância de examinar padrões inconscientes que podem ter atraído você para esse relacionamento abusivo, mas sempre ressaltando que a responsabilidade pelo abuso é única e exclusivamente do agressor. Você reconhecer realmente de quem é a culpa é fundamental para desfazer qualquer auto culpabilização que possa ter surgido no relacionamento e se iniciar no processo de cura e libertação.

2 – Valide suas emoções.

Expressar e validar suas emoções é fundamental para liberar o peso emocional do trauma. Permita-se sentir e processar a dor, a raiva e a tristeza que podem ter sido reprimidas durante o relacionamento abusivo. Buscar ajuda terapêutica oferece um espaço seguro para essa expressão emocional e pode ser crucial para a cura e o restabelecimento do equilíbrio emocional.

3 – Reconstrua a confiança em si mesma.

O abuso pode abalar drasticamente a autoconfiança. É importante, gradualmente, buscar reconstruir a confiança em si próprio. A psicanálise te permite identificar e corrigir distorções na visão do seu “self” e do mundo ao seu redor, permitindo o desenvolvimento da capacidade de confiar em você e nos outros novamente.

4 – Estabeleça novos padrões de relacionamento.

Identificar e internalizar padrões saudáveis de relacionamento é vital para construir uma vida mais positiva. Reconhecer e modificar comportamentos prejudiciais permite escolher parceiros mais saudáveis e estabelecer limites claros. A prioridade está em construir relações baseadas no respeito mútuo, na comunicação autêntica e em padrões de interação não abusivos.

5- Busque o perdão, especialmente para você.

Embora perdoar o agressor possa ser um desafio, perdoar a si mesma é fundamental para o processo de cura. Libere o peso emocional do ressentimento e da culpa, permitindo-se avançar sem carregar o fardo do passado. Esse perdão interno é um passo significativo rumo à libertação e à restauração do equilíbrio emocional. É importante compreender que o processo de cura após um relacionamento abusivo não é linear. Demandará tempo, autoaceitação e compreensão consigo mesma. Com o apoio terapêutico apropriado e a implementação dessas dicas, é possível iniciar uma jornada rumo à reconstrução da autoestima, ao fortalecimento emocional e à construção de relacionamentos mais saudáveis e positivos.

Fonte: Mulher