Ana Hickmann apresenta reality show de modelos focado em diversidade

Divulgação Ana Hickmann e Raiza Bernardo apresentam reality show de modelos focado em diversidade

Ana Hickmann e a maquiadora e modelo Raiza Bernardo apresentam a Seletiva Beleza Com Diversidade, uma seletiva de modelos em formato de reality show que escolherá uma mulher para representar a Plataforma Oceano em 2023. A vencedora receberá R$100 mil em contratos de trabalho e participará de uma campanha publicitária com a apresentadora.

O reality show, em sua versão piloto, dará a oportunidade de uma mulher entre 18 e 30 anos, moradora de São Paulo capital ou da Grande São Paulo, integrar o time de modelos da Oceano, plataforma inédita de marketing, cujo foco é o contato direto entre cliente e talento por meio da Inteligência Artificial, e tem Ana Hickmann e Cleber Machado como sócios.

“Eu sempre recebo pedidos de ajuda para lançar pessoas como modelo. A seletiva é uma oportunidade de mulheres de diversas idades, biotipos e padrões entrarem nesse ramo de forma profissional, com uma equipe envolvida dando suporte”, disse a apresentadora.

Ao lado de Ana Hickmann, um outro grande nome comandará o reality show: Raiza Bernardo, a primeira mulher com fissura labiopalatina a fazer um ensaio fotográfico para a revista Vogue Portugal, na edição de dezembro. A CEO do perfil Beleza Fissurada produz conteúdos sobre empoderamento feminino, autoaceitação e aborda a questão do padrão de beleza imposto pela sociedade.

Raiza encara o formato do reality importante para mudar a percepção de beleza: “Uma seletiva que abrange espaços para a diversidade é com certeza um diferencial. É o rompimento de padrões, mostrando que cada beleza é única”, contou.

A vencedora da seletiva receberá R$100 mil em contratos de trabalho garantidos pelo período de dois anos, participará de uma campanha publicitária ao lado de Ana Hickmann e terá uma equipe de mentores para apoiar a administrar a sua carreira.

As inscrições começaram nessa segunda-feira (15) e terminam no dia 18 de junho, pelo Aplicativo da Plataforma Oceano, disponível nas versões Android e iOS. Todos os detalhes da Seletiva estão disponíveis no site www.belezacomdiversidade.com.br . O conteúdo será exibido no canal do Youtube de Ana Hickmann.

Oceano – Marketplace de talentos, mídias e marketing

A Oceano é uma plataforma inédita e gratuita para conectar profissionais e marcas, de maneira desburocratizada, por meio da Inteligência Artificial. O profissional preenche um formulário online com suas características físicas, aptidões e interesses, e, assim, se coloca à disposição para os trabalhos.

O sistema permite um match inteligente entre o perfil solicitado pelo contratante e candidatos que correspondam a essas características. Reconhecida como uma empresa inclusiva e democrática, a Oceano não busca padrões tradicionais e aceita todos os perfis.

A tecnologia por trás da plataforma age para que toda marca encontre exatamente o perfil que procura para a sua campanha e que aceite fazer o trabalho determinado pela verba disponível.

