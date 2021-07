Ana Hickman diz que estão usando foto dela para cometerem golpes

Reprodução/Instagram Ana Hickmann alertou fãs

Ana Hickmann utilizou o Instagram para alertar fãs que criminosos estão utilizando a imagem do marido, Alexandre Correa e dela para aplicarem golpes no WhatsApp. Segundo a apresentadora do ‘Hoje em Dia’, os golpistas pedem PIX para as vítimas, dizendo que ela e o marido precisam de dinheiro.

“Estava aqui de boa, me preparando para ir trabalhar até que o meu marido me liga todo preocupado, porque descobriu que tem um cretino usando minha foto e a dele passando mensagem de WhatsApp para um monte de gente, por um número que não é nosso, pedindo PIX”, disse.

Hickmann explicou que não está pedindo dinheiro para ninguém e repudiou a atitude dos criminosos. “Tenho bastante boleto para pagar, mas não estou pedindo para ninguém. Pessoa feia, para de passar esse tipo de trote para as pessoas”, concluiu.