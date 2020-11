Ana Furtado diz que nunca precisou fingir orgasmo com Boninho

Divulgação Manuela Bafini e Alex Morenno

Os tempos mudaram, tabus foram vencidos, e os homens têm buscado cada vez mais cuidar de si, da beleza e da autoestima. Um exemplo disso é Alex Morenno, que deu vida a vilões marcantes, como o Francisco de “Novo Mundo” e o Robson de “Órfãos da Terra”, ambas as tramas exibidas no horário das 18h da Globo.

Nesta semana, o artista foi visto na clínica da cirurgiã-dentista Manuela Bafini, especializada em harmonização facial, que fica na zona oeste de São Paulo, onde fez aplicação de botox e preenchimento de olheiras e de bigode chinês, a fim de tornar mais harmônicas as linhas do rosto. “Faz mais de um ano que cuido dele”, destacou a doutora Manu ao iG Gente.





A profissional, conhecida por ser a número um sem agulhas, explicou que, para um diagnóstico assertivo, é necessário ter uma visão global da face. “A nossa filosofia é a de valorizar as características individuais de cada paciente, e, no caso do Alex, fazemos isso de forma gradual e de maneira que não interfira em seus personagens nas novelas, no teatro ou em outros trabalhos que ele realize”, pontuou.

Por lá, Alex também se rendeu à sessão de massagem, com Patricia Nakandakari. “Foi muito especial para mim recebê-lo e trabalharmos sua definição corporal através da drenagem fit body, mas vou ter de confessar que o melhor foi a nossa conversa. Ganhei o dia dando risadas com esse querido”, disse a massoterapeuta via Instagram.