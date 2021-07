Ana Clara é atacada após repudiar agressões de DJ Ivis: “Feminista hipócrita”

Reprodução Instagram Ana Clara e DJ Ivis

Ana Clara Lima, ex-participante do “BBB” e apresentadora do “Rede BBB”, foi alvo de críticas na terça-feira (13) após defender a ex-mulher do DJ Ivis, que acusa o artista de agressão . Em postagem nos stories do Instagram, ela compartilhou as críticas e disse: “Não vou falar nada, apenas compartilhar”.

Entre os ataques que Ana Clara recebeu tinham frases como “quem merece apanhar tem que apanhar” e “feminista hipócrita”. Em outras mensagens compartilhadas pela apresentadora, fãs defendem DJ Ivis. “Estamos com você, amigo. Nós lhe conhecemos muito bem e só nós sabemos a verdade e o que você sofreu”.

Os ataques começaram após Ana repudiar a violência de DJ Ivis cometida contra sua ex-mulher, Pamella Holanda. As agressões vieram a público após a própria vítima compartilhar as imagens no Instagram.

Além das agressões, a apresentadora também reclamou sobre o cancelamento seletivo, citando o fato de Ivis ter ganhado seguidores com este imbróglio e Karol Conká ter perdido por conta de sua participação no “BBB”. “Sobre uma pessoa que levanta a mão pra outra estar com quase 1 milhão de seguidores do dia pra noite nem existem comentários que expliquem a seletividade do nosso povo de colocar na balança o certo e o abominável, só muito estudo mesmo pra entender a cabeça das pessoas nas redes sociais”, escreveu a ruiva Twitter.