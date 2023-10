Ana Célia Biondi: A hora da conscientização do Outubro Rosa

Personare A hora da conscientização na Campanha Outubro Rosa

O relógio de rua marca a hora em tom rosa não por acaso. No mês de outubro, a cor rosa ganha uma causa: a conscientização do combate ao câncer de mama. Para nós mulheres, é hora de parar e refletir: “qual foi a última vez que fiz meu exame?”.

Acredito firmemente que o acesso à informação é uma das armas mais poderosas que temos na luta contra a doença. Mais do que nunca, é crucial desmistificar os tabus e incentivar as mulheres a realizarem exames regulares, a entenderem os sinais de alerta e a buscarem ajuda profissional sem hesitação. O tempo é precioso, e o diagnóstico precoce é o divisor de águas que pode salvar vidas, elevando as taxas de cura para impressionantes 95%. É o ponto de

virada que transforma o medo em esperança, a incerteza em determinação e a adversidade em resiliência.

Sempre fui sensível a esta causa, fui criada em uma casa de mulheres, mas minha percepção mudou quando acompanhei a jornada de uma das minhas melhores amigas na luta contra um câncer de mama. Durante todo o tratamento, pude compreender profundamente a importância não apenas da assistência médica, mas também do apoio emocional e da rede de solidariedade.

Foi através da história dela que conheci o Instituto PROTEA e fui cativada pela sua missão notável. Ao ver o trabalho incansável realizado pelo instituto em prol das mulheres que precisam de exames e tratamento, senti uma urgência ainda maior em contribuir. Sempre apoiamos a causa, mas foi há quatro anos que entendi que todo mês é rosa, que nossos mobiliários por estarem no cotidiano das pessoas podem ser um grande aliado nesta luta e passamos a veicular em várias cidades e plataformas as campanhas do PROTEA.

Ao divulgar as campanhas e o trabalho do Instituto PROTEA, buscamos não apenas conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, mas também garantir que mais mulheres tenham acesso aos recursos e ao apoio necessários durante sua jornada de tratamento.

Acompanhar a trajetória da minha amiga, e tantas outras mulheres que passam pelo tratamento contra o câncer, me fortaleceu ainda mais como mulher, me tornando uma aliada dessa causa. Afinal, todos nós, homens e mulheres, podemos e devemos ser porta-vozes nessa campanha de conscientização.

Queremos aproveitar o poder da informação para ajudar a melhorar os números alarmantes relacionados a esta doença que atualmente mata 50 mulheres todos os dias e isso pode ser mudado com o diagnostico precoce. A coloração dos dígitos nos relógios segue rosa durante o mês de outubro apenas como um

lembrete para um chamado à ação. Mas a cultura do autocuidado e do apoio mútuo deve valer durante todo o ano. Nossa função é dar voz e visibilidade à causa. Unidos, podemos fazer a diferença.

Fonte: Mulher