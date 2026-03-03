Ana Castela surge em clima country e brinca: ‘Deixe sua filha ser uma boiadeira’

Ana Castela, de 22 anos, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (3), ao compartilhar cliques em clima totalmente country. Montada em um cavalo e cercada pela paisagem do campo, a cantora mostrou sintonia com suas raízes e reforçou a identidade que a consagrou no sertanejo.

Na legenda, a artista divertiu os seguidores com a frase: “Mamãe, deixe sua filha ser uma boiadeira”. Para o momento, ela apostou em um visual clássico do estilo: calça jeans, bota, chapéu de cowboy e blusa social branca, combinando elegância e autenticidade.

Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. “Melhor skin da Ana Flávia”, escreveu uma internauta, citando o nome de batismo da cantora. “Ela é boa em tudo que faz”, destacou outra. “Essa é a Disney perfeita para ela”, brincou mais uma, celebrando a conexão da artista com o universo sertanejo. Confira: