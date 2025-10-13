Ana Castela e Zé Felipe trocam beijo em gravação do Domingo Legal: ‘Juntos!’

A cantora Ana Castela, de 21 anos, e o também, cantor, Zé Felipe, de 27, trocaram um beijo durante a gravação do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal, neste domingo (12), no SBT.

A dupla apresentou o novo feat Sua Boca Mente, lançado no início do mês, e protagonizou momentos de carinho no palco. Zé chegou a dar um beijo no ombro da cantora antes de um selinho diante das câmeras.

Na noite anterior, Ana comentou sobre a relação com o sertanejo após um show em São Paulo, que contou com a presença discreta de Zé nos bastidores. “A gente está se conhecendo, e isso não dá pra negar. A internet toda está sabendo”, afirmou a boiadeira. “Mas como eu já disse, a internet adora pular etapas. Aparece uma foto e já falam que a gente está namorando. Estamos vivendo tudo com calma. O Zé sou eu de calça, e eu sou ele de saia”, brincou a cantora em entrevista ao jornalista Lucas Pasin. Confira clique abaixo: