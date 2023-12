Ana Castela e Gustavo Mioto surgem apaixonados na piscina

Após reatarem namoro, Ana Castela e Gustavo Mioto surgem em clima de romance curtindo uma piscina em dia ensolarado; veja

Os cantores Ana Castela e Gustavo Mioto surgiram em clima de romance nesta quinta-feira, 21. Na rede social, o casal, que reatou há pouco, postou uma foto curtindo uma piscina com muita paixão e encantou os fãs.

Enquanto o artista apareceu dentro da água, a boiadeira apareceu logo atrás e encostando o rosto em seu amado. “Acordamos com Fronteira no TOP 11 Brasil. Obrigado a cada um de vocês, pelo carinho especial com essa música que com certeza marca as nossas vidas!”, disseram na legenda.

Nos comentários, os pombinhos receberam vários elogios ao surgirem juntinhos. “Lindos”, admiraram. “Que fotão”, aprovaram outros.

É bom lembrar que Gustavo Mioto e Ana Castela reataram o namoro há poucas semanas. Eles assumiram que estão juntos novamente há poucos dias, quando apareceram trocando beijos e carinhos durante a viagem para a região de Orlando, nos Estados Unidos. Em entrevista a Leo Dias, a jovem contou que eles estão se dando muito bem. “Tá maravilhoso. Estamos nos amando mil vezes mais. Andou junto hoje, Gustavo me levou para conhecer a Times Square… Hoje foi o dia do casal. Acho que na verdade essa separação foi meio que pra ver que a gente se ama e não é para ficar separado um do outro”, contou ela.

Relembre o relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto

Para quem não acompanhou, Ana Castela e Gustavo Mioto levantaram suspeitas de que estariam vivendo um romance no final do ano passado. Apesar das especulações, eles só foram assumir o namoro no início deste ano. Desde então, eles usavam as redes sociais para trocar declarações apaixonadas e faziam várias aparições juntos.

Mas tudo mudou em setembro deste ano, quando o casal anunciou o término. Os sertanejos precisaram lidar com especulações sobre ciúme e traição. No entanto, Ana e Gustavo sempre fizeram questão de rebater os rumores e reforçar o carinho um pelo outro através de declarações nas redes sociais e em entrevistas. Mioto, inclusive, chegou a revelar o motivo da separação.