Ana Carolina e Bruno Conde conquistam ouro no Campeonato Estadual de Karatê

Contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), os lutadores Ana Carolina Batista e Bruno Conde disputaram, no último fim de semana, o Campeonato Estadual de Karatê de 2022 e conquistaram o ouro nas respectivas categorias deles. A competição está na última etapa e aconteceu na arena de Jacaraípe, no município da Serra, contando com cerca de 250 lutadores.

Campeã capixaba pela décima vez consecutiva, Ana Carolina Batista disputou a categoria Sênior Feminino. Já Bruno Conde subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria Kata Sênior. Ele é um dos integrantes da Seleção Brasileira e o atual líder do ranking nacional, além de ter o nome eternizado na Calçada da Fama, projeto da Sesport.

“Essa é uma competição que uso para treinar e testar coisas novas. Foi o campeonato que abriu o meu calendário de disputadas e já estou vendo evolução em algumas coisas. O Bolsa Atleta faz toda a diferença na nossa preparação. O Espírito Santo é um dos únicos estados que têm esse benefício e faz com que eu continue competindo”, disse Bruno Conde.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que na edição anterior. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

